Cappelle aperte e pic nic al museo, ecco il Sacro Monte a Pasqua

Per Pasqua e Pasquetta la gita è al Sacro Monte di Varese. Musei e esercizi pubblici aperti, funicolare in funzione anche a Pasquetta e appuntamenti speciali rendono il borgo di Santa Maria del Monte una meta ideale per passare in un modo diverso la Pasqua in famiglia.

FUNICOLARE IN FUNZIONE A PASQUA E PASQUETTA

E’ già stato annunciato con gli orari per la primavera e l’estate: l’impianto della funicolare di Varese sarà attivo nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta: l’orario è tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

VETRI APERTI ALL’UNDICESIMA CAPPELLA

Domenica 1 aprile 2018, a partire dalle 14 fino alle 18, una guida di Archeologistics terrà – a cadenza oraria – visite guidate a vetri aperti presso l’undicesima cappella della Via Sacra, ripercorrendo insieme la simbologia della Pasqua. La cappella, dall’architettura slanciata, sembra assecondare l’andamento verticale della scena rappresentata al suo interno: la Resurrezione di Cristo. L’episodio narrato è messo in scena dalle statue in terracotta di Francesco Silva che, grazie ad un’equilibrata e coreografica disposizione nello spazio, trasmettono perfettamente il senso dell’azione, la vittoria di Cristo sulla morte.

Gli affreschi sulle pareti sono del pittore Isidoro Bianchi da Campione, seguace del Morazzone. Le visite guidate, su prenotazione obbligatoria, avranno un costo di 5 euro a persona: il ritrovo è direttamente presso l’undicesima cappella.

PASQUETTA CON PIC-NIC AL SACRO MONTE

Lunedì 2 aprile 2018, dalle 9 alle 16, recandosi al Centro Espositivo monsignor Pasquale Macchi alla prima cappella sarà possibile acquistare il cestino con il kit per la visita gioco in programma: un cestino ricco di indizi, una mappa e una matita sono tutto ciò che ti servirà per questa insolita caccia al tesoro.

La visita gioco può essere svolta in autonomia con la famiglia lungo il Viale delle Cappelle e permette di conquistarsi la possibilità di consumare (in via del tutto eccezionale: non si può, normalmente!) il pic-nic, portato da casa, sulla terrazza del Museo Baroffio o nel giardino della Casa Museo Pogliaghi.

Un modo diverso e curioso per scoprire in maniera autonoma e coinvolgente per tutta la famiglia le bellezze e il valore del Sacro Monte di Varese, riscoprendo il “museo” come spazio da vivere e condividere con tutta la famiglia. IL costo dell’iniziativa è di 20 euro a famiglia (2 adulti e due bambini). Per informazioni e prenotazioni telefonare al 366 4774873 – 328 8377206 o scrivere a info@sacromontedivarese.it.

MUSEI APERTI A PASQUA E PASQUETTA

Infine, in occasione delle festività pasquali i Musei del Sacro Monte saranno aperti, con i seguenti giorni e orari di apertura straordinaria:

Museo Baroffio, cripta, casa museo Pogliaghi: aperti sabato 31 marzo e lunedì 2 aprile dalle 10 alle 18, venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile dalle 14 alle 18.

Centro espositivo monsignor Macchi: aperto sabato 31 marzo e lunedì 2 aprile dalle 9 alle 16