Il Cardinal Scola inaugura il rinato cinema Prealpi

E’ stato il cardinal Angelo Scola ad inaugurare oggi pomeriggio il cinema Prealpi che ha riaperto un anno fa accanto alla parrocchia della Sacra Famiglia. A dare il benvenuto all’ex arcivescovo di Milano il prevosto monsignor Armando Cattaneo e il vicario don Alberto Corti.

A fare gli onori di casa con Vittorio Mastrorilli che gestisce la struttura è stato proprio il prevosto che ha spiegato, al pubblico formato dai responsabili della comunità pastorale, le scelte che hanno portato alla rinascita del cinema: “In molti ci hanno chiesto come mai abbiamo fatto rivivere il Prealpi. L’abbiamo fatto per coltivare il progetto di multisala orizzontale, con spazi diversi nei diversi quartieri, ma anche perchè comunicare è sempre stata una delle principali vocazioni delle parrocchie e per farlo servono spazi adatti e la capacità di utilizzare mezzi diversi”.

“E’ bello – ha rimarcato il cardinale apprezzando la sfida raccolta dalla comunità – questo progetto di recupero e riscoperta del cinema. In una comunità non basta la fede, bisogna anche comunicarla. Un’iniziativa di questo genere va verso una prospettiva nuova. E in questo vi sprono mettete creatività per valorizzare con genialità questo spazio”.

Proprio quello che stanno facendo i gestori che stanno portando avanti nella sala una programmazione di qualità che comprende anche l’opera.

Il pomeriggio, dopo il taglio del nastro coi colori della città e della parrocchia, è proseguito con la visione del film “Tutto quello che vuoi” scelto dal cardinale. Al termine alle 18,30 la messa celebrata nella parrocchia della Sacra Famiglia. Presenti anche il sindaco Alessandro Fagioli, che ha espresso apprezzamenti per la scelta di riaprire la sala, il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli e l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Banfi.