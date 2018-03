Carmen et les Papillons, teatro e tributo ai Litfiba, gli eventi alla Coopuf

Il programma della settimana alle Cantine Coopuf di Via De Cristoforis.

Gio 8 marzo, alle ore 20,30 in scena “Due destini”

Appuntamento con il teatro in Cantine Coopuf con “Due Destini”, di Roberto Anglisani e Andrea Gosetti. Regia di Roberto Anglisani con Massimo Testa (suoni e musica). La storia narra di due feti concepiti uno in Europa e l’altro in Africa che ci conducono in un viaggio attraverso due mondi vicini, ma a volte davvero distanti e lontani, facendoci puntare l’attenzione su cose che a volte diamo per scontate e facendo riaffiorare il vero senso ed il vero gusto della vita. La nascita, la scuola, la malattia, I sogni, i destini, Rosa e Meskerem si raccontano attraverso la voce narrante di Andrea Gosetti e la musica dal vivo di Massimo Testa, portandoci alla scoperta di due mondi, un viaggio in bilico su due linee parallele che, come dice Erri De Luca, “in geometria non si incontreranno mai, ma nella vita due vite parallele si possono incontrare e scambiarsi il soccorso, l’affetto,

la salvezza.” Produzione di Intrecciteatrali. Ingresso 10 euro.

Venerdì 9 marzo, dalle ore 22,00 Carmen et les Papillons

Carmen et les Papillons nascono nel 2009 a Varese, in occasione di un concerto da solista di Carmen, accompagnata unicamente dalla sua chitarra. Si uniscono a lei i tre musicisti che da allora la affiancheranno nelle performance artistico/musicali che non sono semplici concerti, sono veri e propri spettacoli caratterizzati da un’atmosfera onirica, magica, retrò. Il repertorio proposto è un’accurata selezione di evergreen di Mina, Nada, Patty Pravo, Matia Bazar, canzoni d’amore da cantare, da ascoltare e da ballare, La voce calda e suadente di Carmen e le note avvolgenti di Les Papillons rappresentano il fil rouge di performance uniche, sempre nuove, chic, kitch e con un pizzico di trasgressività. Ingresso libero.

Sabato 10 marzo, alle ore 22, Litfiba Trilogia Live e Davide Gammon.

La serata prenderà il via con Trilogialive, omaggio ai primi tre dischi dei #Litfiba. Nessuna Regina di Cuori, nessun Corpo che Cambia, nessun El Diablo. Saranno suonate esclusivamente le canzoni di Desaparecido, 17 Re e Litfiba 3 per uno spettacolo volto a riscoprire il sound new wave dei primi anni della band fiorentina. Sul palco Stefano Losté Morandini(voce), Marco Mengoni (batteria), Erio Magnoni(tastiere), Andrea De Paola (chitarra) e Daniele Vavassori (basso) personalizzeranno il repertorio con incursioni rock e punk. Ad aprire la serata ospite speciale sarà Davide Gammon, cantautore e artista dell’altomilanese con una forte attitudine derivata proprio dal periodo new wave degli anni ottanta, che presenterà al pubblico varesino le canzoni del suo ultimo EP “Gospel”. Ingresso libero.

Domenica 11 marzo, il fine settimana si chiude con Aperitivo Teranga, organizzato dal movimento Ubuntu la Cooperativa sociale Ballafon e la Coopuf I.C. Ingresso libero.