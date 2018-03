Caronnese e Varesina, turni interni da far fruttare

Siamo giunti alla 31° giornata di Serie D e ogni gara diventa molto importante per le ambizioni delle singole squadre. Domenica (18 marzo, ore 14.30) Caronnese e Varesina affronteranno due match impegnativi ma che devono essere sfruttati al meglio per proseguire l’inseguimento ai rispettivi obiettivi.

CARONNESE – BORGOSESIA

Con la vittoria di Seregno, la Caronnese è riuscita a rosicchiare punti a Gozzano e Como, ma per continuare a insidiare i primi posti la squadra di mister Aldo Monza non può concedersi altri errori. A Caronno Pertusella arriverà un Borgosesia in forma, che nell’ultimo impegno ha superato sul proprio campo il Pavia. Sarà una sfida cruciale per Corno e compagni e non fare i tre punti potrebbe essere un inciampo cruciale.

VARESINA – CASALE

Impegnativa sfida salvezza per la Varesina, che dopo i due rinvii di fila con l’Inveruno, si è ritrovata al terzultimo posto in classifica, seppur con una gara in meno. Le fenici dovranno cercare di sfruttare il fattore campo per superare il Casale. I piemontesi arrivano dall’impresa di aver sconfitto il Como sul proprio campo e cercheranno di bissare il successo anche a Venegono Superiore. Sarà soprattutto un’importante sfida salvezza, con le due squadre divise da tre punti ed entrambe desiderose di uscire dalla zona calda della graduatoria.