Caronnese e Varesina, turni interni per riscattarsi

Dopo le sconfitte per 2-0 nell’ultima giornata di campionato, Caronnese e Varesina cercano il pronto riscatto sui rispettivi campi casalinghi. A Caronno Pertusella arriverà il fanalino di coda Castellazzo, a Venegono Superiore invece l’OltrepoVoghera.

CARONNESE – CASTELLAZZO BORMIDA

La sconfitta di Chieri è stata pesante per la Caronnese, che ha perso ulteriore terreno da Gozzano e Como. La squadra di mister Aldo Monza ha la possibilità di ritrovare subito la strada per la vittoria ospitando al “Comunale” di Caronno Pertusella il fanalino di coda del Girone A, il Castellazzo Bormida. Corno e compagni dovranno sfruttare questo impegno sulla carta abbordabile per tenere aperte le speranze di primo posto.

VARESINA – OLTREPOVOGHERA

Un’altra importante sfida salvezza per la Varesina, che dopo il ko in casa della capolista Gozzano, spera di riprendere subito il passo che aveva permesso di uscire dalla zona calda della classifica. Le fenici attualmente sono a cavallo della zona playout, ma un successo contro la squadra di Voghera significherebbe fare un importante passo verso la salvezza. L’Oltrepo è a quota 37 punti, uno in più di Albizzati e compagni; ciò significa che vincendo la Varesina scalerebbe posizioni in classifica.