Palazzo in fiamme a Cavaria, 5 famiglie rimangono senza casa

Ci sono volute quasi due ore di lavoro da parte di 20 vigili del fuoco per spegnere le fiamme che nella serata di giovedì 1 marzo hanno interessato una palazzina a Cavaria con Premezzo.

Galleria fotografica Brucia una palazzina a Cavaria 4 di 24

Ad essere colpito dal fuoco -per cause ancora da chiarire- è stato un immobile che si trova all’angolo tra via De Gasperi e via Leonardo Da Vinci. L’allarme è scattato intorno alle 19 quando un’alta colonna di fumo si è levata nel cielo.

Le fiamme hanno distrutto 200 metri quadri di tetto e un unità abitativa posta all’ultimo piano, che è stata dichiarata inagibile. “Sino al ripristino delle condizioni di sicurezza -spiegano i vigili del fuoco- cinque famiglie che abitavano lo stabile dovranno trovare alloggio presso altre strutture. L’amministrazione comunale si è attivata per dare accoglienza alle persone”.

Per aver ragione delle fiamme sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco dalle sedi di Busto/Gallarate, Somma, Varese oltre alla squadra di volontari di Gallarate. Gli operatori hanno operato con sette automezzi complessivi: due autopompe, due autoscale e tre autobotti. Nell’area sono anche arrivati i volontari della protezione civile per chiudere l’area oltre ai soccorritori di Areu, anche se fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche.