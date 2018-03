Il castello si mette la cravatta per l’elicottero della Rai

Due giorni di lavoro per realizzare i cartelloni di saluto nella speranza che una ripresa dell’elicottero della Rai mostrasse uno dei gioielli della Valcuvia.

Invece niente: causa maltempo la diretta si è concentrata sulla corsa ciclistica del “Trofeo Binda” valevole per il World Tour femminile, giunto alla 20a edizione.

La gara si è disputata oggi, domenica 18 marzo e i volontari della protezione civile di Orino speravano che la diretta di Rai Sport omaggiasse anche La Rocca, un fortilizio in mezzo ai boschi reso famoso da storia e leggende.

Così stamattina il castello è stato addobbato con tutti i fregi del caso.

Ma purtroppo l’elicottero non ha sorvolato il punto voluto: se l’avesse fatto avrebbe senz’altro notato quell’enorme cravatta tricolore che svettava dalla torre e la scritta a caratteri cubitali “La Rocca di Orino” disposta in mezzo al prato con un disegno gigante di una bicicletta.

«Pazienza, sarà per la prossima volta – dice il sindaco Cesare Moia – . Eravamo una dozzina oggi, tra volontari e iscritti all’Inter Club della Valdimatt arrivati fin qui per disporre i cartelli e le bandiere tricolori alle torri». L’omaggio ai volontari di protezione civile che hanno lavorato sotto la pioggia per dare lustro al loro territorio è quindi d’obbligo.