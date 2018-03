Una Catania in forma attende al varco la Banco Bpm

Dopo il turno “morbido” di settimana scorsa, netta vittoria contro il fanalino di coda Acquachiara, la Banco BPM Busto torna in viaggio per affrontare sabato 24 (ore 15) la Seleco Nuoto Catania.

Gallo e compagni giocheranno la prima delle due partite contro le formazioni siciliane, visto che mercoledì 28 alle “Manara” arriverà l’Ortigia Siracusa. Antipasto gustoso in vista dell’evento chiave della stagione dei Mastini, la finale in due partite di Len Euro Cup, prima assoluta in campo europeo per la società del presidente Tosi.

Il doppio confronto contro gli ungheresi del FTC Budapest sono infatti in programma per sabato 31 marzo nella capitale magiara e mercoledì 18 aprile a Busto Arsizio: per quest’ultimo appuntamento i biglietti sono già disponibili on line cliccando QUI.

Prima di pensare alla Coppa però, la Banco Bpm deve prendere di petto le partite valide per la Serie A1. Si comincia da Catania contro una Seleco ancora in piena lotta per la qualificazione alle Final Six, osso duro specie tra le mura amiche. All’andata non ci fu partita, con la squadra di Baldineti che travolse 19-3 i siciliani, ma questi ultimi arrivano da quattro vittorie consecutive di stretta misura.

«Non sarà una partita facile perché Catania è una buona squadra reduce da un buon momento e ha vinto già a Savona, Bogliasco e Torino e in generale ha un buon organico – è il commento della vigilia di Baldineti – Sarà una bella gara, ma noi andremo in vasca per vincere. Questa sarà anche una tappa di avvicinamento alla finale d’andata di Len Euro Cup di sabato 31 marzo. Contro Catania sarà una partita tosta, bella e di preparazione come quella di mercoledì contro Siracusa».

CLASSIFICA: Pro Recco 54; SPORT MANAGEMENT, Brescia 48; Ortigia 34; Can. Napoli 32; Catania 24; Lazio 22; Florentia 20; Posillipo 18; Bogliasco 17; Trieste 11; Torino 7; Acquachiara 0.

MASTINI AZZURRI

Dal 2 al 4 aprile ci saranno tre giocatori della Banco Bpm impegnati con la Nazionale Italiana che preparerà a Trieste le finali di Europa Cup (5-8 aprile a Rijeka in Croazia). Tra i convocati del ct azzurro Sandro Campagna ci sono Pietro Figlioli, Andrea Fondelli e Gianmarco Nicosia.