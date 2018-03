Cedro Galli, un varesino con Pesaro contro la Openjobmetis

Come è strana la vita. Nel giorno in cui Gianmarco Pozzecco torna a far parte del mondo della Fortitudo Bologna (sostituirà in panchina Matteo Boniciolli: QUI l’articolo), l’ultimo allenatore capace di vincere un trofeo con Varese diventa coach della prossima avversaria della Openjobmetis.

Cedro Galli, che fu assistente di Recalcati e poi capo allenatore dei Roosters (con Pozzecco in campo) che nel settembre 1999 alzarono al cielo la Supercoppa Italiana, sabato 31 sarà al PalA2a nel ruolo di guida tecnica della Vuelle Pesaro, alla disperata ricerca di punti salvezza.

La società marchigiana ha esonerato quest’oggi – martedì 27 marzo – l’allenatore Spiro Leka dopo una stagione in cui gli eredi della Scavolini hanno vinto cinque partite (una contro Varese, con una tripla viziata da un’infrazione di passi evidente e non sanzionata) perdendone 18. Pesaro è attualmente ultima a pari merito con Capo d’Orlando ma ha il doppio confronto negativo nei confronti della Betaland, quindi dovrà vincere una partita in più dei siciliani per ottenere la salvezza.

Leka – comunica il club biancorosso – sarà sostituito dal suo primo assistente, e cioè proprio Massimo “Cedro” Galli, 57 anni e una carriera che da quasi quindici anni è trascorsa lontano da Varese, anche se al suo attivo c’è pure lo scudetto juniores 2002 con le insegne del Campus (sul parquet c’erano Lollo Gergati e Matteo Canavesi, tra gli altri). Rimini, Forlì, Biella, Chieti le tappe più importanti prima dell’arrivo a Pesaro avvenuto nella scorsa stagione. Adesso la “prima” da capo allenatore proprio davanti al pubblico di Masnago: appuntamento alle 20,30 di sabato 31 marzo.