Cenci (M5S): “Sui licenziamenti alla MAM intervenga la Regione”

Sui 105 licenziamenti della MAM, azienda storica metalmeccanica di Morazzone, interviene anche il consigliere regionale del M5S Roberto Cenci. L’azienda, di proprietà cinese, ha infatti dichiarato di voler presentare istanza di fallimento con la conseguente perdita dei posti di lavoro. «A loro esprimiamo la solidarietà e vicinanza del M5S Lombardia, faremo quanto possibile perché la Regione si attivi per tutelarli e sostenerli. L’invito a Fontana è quello di intervenire tempestivamente e aggiornare le politiche del lavoro: la Lombardia deve attrarre nuovi investimenti. Stiamo infine valutando, in attesa che il Consiglio regionale sia pienamente operativo, di audire in Commissione Attività produttive le rappresentanze sindacali, territoriali e aziendali della MAM».