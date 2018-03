Centri per l’impiego: arriva il nuovo sistema informatico, servizi ridotti dal 5 al 9 aprile

La Provincia di Varese informa che dal 5 al 9 aprile alcuni servizi dei Centri per l’impiego e il collocamento mirato disabili saranno limitati.

Regione Lombardia sta infatti realizzando il nuovo Sistema informativo unico Lavoro (Siul) per la gestione delle Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro e dei Patti di servizio personalizzati.

La data di apertura del Siul è prevista per il prossimo 10 aprile.

Per consentire la messa in esercizio del Sistema informativo unico, a seguito di comunicazione da parte di Regione Lombardia, presso i Centri per l’impiego e il collocamento mirato disabili, le attività inerenti al rilascio delle DID e alla stipula Patti di servizio personalizzati e la gestione della Scheda anagrafico professionale saranno interrotte dal giorno giovedì 5 aprile a lunedì 9 aprile.