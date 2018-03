Centro del Riuso: riciclare fa bene alle nuove generazioni

Riciclare è un’attività importante. Se poi al punto di vista ecologico si aggiunge la visione civica, ecco che alla torta si aggiunge la ciliegina.

A Malnate una ciliegina si chiama Centro del Riuso. Il centro di via Tre Corsi ha aperto ufficialmente il 24 gennaio del 2015, grazie a un’idea dell’amministrazione comunale supportata dall’assessore Giuseppe Riggi e quattro realtà di volontariato che hanno messo a disposizione il proprio tempo: Gas “Pom da Tera”, La Finestra, Pre Nijmegen e Centro “Lena Lazzari”.

L'idea è semplice e si basa sulla generosità dei cittadini: ritirare oggetti in disuso da parte di privati – in ottime condizioni – e rivenderli.

Nel primo anno di attività, il Centro ha gestito circa 250 oggetti al mese per un profitto totale di 9000 euro. Della somma raccolta, un terzo è stato destinato alla “Solidarietà Malnatese”, realtà di aiuto alle famiglie, mentre il restante è stato investito per allestire una nuova biblioteca alle scuole medie.

Nel secondo anno si è aggiunto anche Legambiente Malnate tra le associazioni e le entrate sono state di quasi 7000 euro. Anche in questo caso sono stati divisi in due tranche: circa 2000 euro devoluti al “Centro di Aiuto alla Vita Onlus” sotto forma di pannolini e latte per neonati, mentre i restanti 5000 sono stati destinati ad un progetto proposto dalla scuola dell’Infanzia “Sabin”, la scuola materna comunale di Gurone.

Questo progetto ha coinvolto tutte le insegnanti e i bambini della scuola, per progettare e realizzare “il giardino dei tigli” che ha previsto la piantumazione di nuove piante e l’acquisto di nuovi giochi per arredare il giardino. L’inaugurazione è avvenuta sabato 17 marzo con una grande festa. La poesia sul Centro del Riuso è stata recitata da tutti i bambini.

