Cercare lavoro, un percorso per aumentare le chance di trovarlo

Il Servizio InFormaLavoro/InFormaGiovani del Comune di Marnate aderisce per il terzo anno consecutivo all’iniziativa regionale, promossa dalla Consulta Anci Informagiovani, “Job Week” proponendo una serie di eventi volti a avvicinare le persone disoccupate al mercato del lavoro.

Rispetto alle passate edizioni si amplia non solo il numero delle iniziative messe in campo, ma anche i partner coinvolti: si conferma la preziosa collaborazione con la Provincia di Varese, Centro per l’impiego di Busto Arsizio e Nucleo inserimenti lavorativi “Progetto Giasone”, e si accoglie il prezioso contributo di Acof e Synergie di Busto Arsizio.

Le attività previste

MARTEDI’ 6 MARZO: pomeriggio di approfondimento e riflessione sul contesto e sulle dinamiche del mercato del lavoro locale e non solo;

ORE 15.00 – Seminario laboratoriale a cura di Lorenzo Guzzetti “IL LAVORO AI TEMPI DI FACEBOOK NON E’ PIU’ UN POSTO”;

ORE 17.00 – “OPPORTUNITA’ E OCCASIONI DI INSERIMENTO”- Focus sulle principali “vie” di accesso al lavoro (tirocini, dote unica lavoro, garanzia giovani e molto altro) opportunamente illustrate e approfondite da Loredana Pianta

(Provincia di Varese), Grazia Azimonti (centro per l’impiego di Busto Arsizio), Germana Gallio (Progetto Giasone), Stefano Baldini (Acof Busto Arsizio) e Maria Rita Colombo (Comune di Marnate).

GIOVEDI’ 8, VENERDI’ 9 E SABATO 10 MARZO – ROLE PLAY: ANALISI DEL CURRICULUM E SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE.

Incontri individuali di consulenza orientativa per migliorare la strategia personale di candidatura. I colloqui saranno gestiti da Grazia Azimonti, Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, (giovedì 8 in mattinata), Francesca Procopio e Flavio Ginocchio, Synergie Busto Arsizio (giovedì 8 nel pomeriggio) e Marta Martinelli, referente Servizio InFormaLavoro e InFormaGiovani del Comune di Marnate (venerdì 9 e sabato 10 in mattinata).

Le persone interessate a partecipare al percorso individuale sono invitate a contattare il Servizio InFormaLavoro/InFormaGiovani per fissare un appuntamento.

Queste iniziative rappresentino un’importante opportunità per le persone in cerca di occupazione per muoversi con successo nel personale percorso di ricerca di un’occupazione.

Per informazioni e prenotazioni: 0331/368246- informalavoro@comune.marnate.va.it

Tutti gli aggiornamenti alla pagina Facebook: Comune Marnate Lavoro