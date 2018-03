Una nuova via intitolata a Oriana Fallaci

L’amministrazione del comune di Mercallo ha ufficializzato la decisione di dedicare una via del paese alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci.

Il sindaco Andrea Tessarolo ha invitato i cittadini alla cerimonia di inaugurazione che si terrà nella mattinata di sabato 24 marzo (ore 11).

La nuova via si trova in una zona residenziale, nei pressi di via Genova. Per l’occasione il primo cittadino ha confermato anche la partecipazione del nuovo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.