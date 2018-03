Champions League: Juve – Real e Barcellona – Roma

Da Nyon il destino in Champions League di Juventus e Roma non è dei più fortunati, anzi.

L’urna della Champions League (l’estrazione è stata effettuata da Andriy Shevchenko) ha decretato una doppia sfida con la Spagna: i bianconeri giocheranno con il Real (andata in casa per la Juve), la Roma con il Barcellona (andata in casa dei blaugrana).

Per il resto derby inglese tra Manchester City e Liverpool e sfida Spagna-Germania in Siviglia – Bayern Monaco. L’andata dei Quarti di Champions si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 aprile; il ritorno, martedì 10 e mercoledì 11.