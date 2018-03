«Chiama lʼavvocato, spacciatore di crocchette»

Un video che in pochi giorni ha fatto il pieno di like e condivisioni.

E’ il filmato, diffuso sulla pagina Facebook di Enrico Rizzi, presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali, per ringraziare i carabinieri che avevano salvato un cane: “Un caro amico Carabiniere mi ha mandato questo video. È il salvataggio di un cane messo in campo da altri colleghi. È da mezz’ora che rido. Guai a chi tocca le nostre forze dell’ordine. W i Carabinieri!”

I carabinieri fingono di aver arrestato il cane, “spacciatore di crocchette”.