Chiamate lo spazzacamino se non volete brutte sorprese

La polizia cantonale svizzera avverte la popolazione di fare opportuni controlli ai propri impianti di riscaldamento spesso la causa principale degli incendi in questa stagione fredda. Secondo la polizia infatti l’aumento degli incendi sarebbe dovuto all’incuria e alle negligenze nelle installazioni tecniche di stufe e caminetti.

Si tratta spesso di impianti vecchi, nonché sostituzioni o risanamenti eseguiti senza adeguare parti degli impianti alle norme attuali e alle caratteristiche del nuovo aggregato a combustione (es. installazione di inserti per caminetti con caratteristiche diverse dall’impianto originario). I problemi tecnici all’origine di questi incendi sono generalmente non visibili poiché celati dietro a pareti o rivestimenti, anche se in molti casi i difetti costruttivi possono essere intuiti attraverso un attento esame.

Le fiamme si manifestano anche qualche anno dopo l’installazione effettuata con negligenza e hanno in molti casi quale risultato danni materiali importanti. Si invita pertanto la popolazione a prestare la dovuta attenzione alle condizioni del proprio impianto (non solo per le install azioni “fai da te”) predisponendo adeguate verifiche da parte di personale specializzato in caso di dubbio. Sul sito www.ti.ch/edilizia è possibile consultare gli elenchi degli spazzacamini autorizzati e dei tecnici riconosciuti nel campo della polizia del fuoco attivi in Ticino.