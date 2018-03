Ciao Meridiana, welcome Air Italy

Come anticipato lo scorso 19 febbraio, a seguito della cessione del ramo d’azienda aviation di Air Italy a Meridiana fly e del contestuale cambio di denominazione sociale di quest’ultima in “Air Italy” SpA, in data 1 marzo è stato realizzato il processo di integrazione delle attività operative delle due compagnie del gruppo, con la conseguente unificazione del personale e delle rispettive strutture organizzative.

ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), che ha seguito il processo per gli aspetti tecnici e amministrativi, ha consentito di completare il processo nei tempi prefissati.

Il primo volo intercontinentale della nuova Air Italy, codice IG3254, è decollato alle 2 (ora italiana) di giovedì 1 marzo dall’Aeroporto di Milano Malpensa diretto all’Aeroporto Internazionale Abeid Amani Karume dell’isola di Zanzibar, mentre il primo volo nazionale è stato l’IG1111, Olbia-Roma Fiumicino, che ha lasciato la Costa Smeralda alle ore 7.

L’integrazione delle strutture operative dei due vettori nella nuova Air Italy consentirà una migliore e più efficiente organizzazione dei servizi al cliente e del network di collegamenti offerti, incentrati su due basi principali, Olbia per i voli di corto raggio e Milano Malpensa per i voli internazionali e intercontinentali.



Gli aeromobili B737 e B767 attualmente operativi resteranno in livrea Meridiana fino all’uscita dalla flotta, mentre dalla prossima primavera è previsto l’ingresso di 3 Boeing 737 MAX 8 e di 5 Airbus A330-200 in livrea Air Italy. È online il nuovo sito www.airitaly.com.

Verrà conservato lo storico codice “IG”, che ha contraddistinto l’attività della compagnia sin dalla sua costituzione nel 1963, come Alisarda e trasportando da allora ad oggi oltre 100 milioni di passeggeri. L’avvio della nuova Air Italy è coinciso con l’uscita dalla flotta del MD80, I-SMER, ultimo dei 18 aeromobili della stessa serie che negli ultimi 30 anni sono stati protagonisti della storia di Alisarda/Meridiana e dei viaggi dei suoi affezionati passeggeri. Il decollo dall’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, con il congedo del personale e dei dipendenti aeroportuali, è stato registrato in un video dal titolo: “Ciao Meridiana, welcome Air Italy”.

LA COMPAGNIA – Air Italy è una compagnia aerea italiana con sede a Olbia, Costa Smeralda. La Compagnia fu fondata con il nome di Alisarda il 29 Marzo del 1963 con l’intento di promuovere il turismo in Sardegna. Nel 1991 il nome fu cambiato in Meridiana. Grazie alla fusione con il vettore Eurofly e all’acquisizione della Compagnia AIR ITALY negli ultimi cinque anni ha consolidato una presenza molto rilevante sul segmento leisure internazionale continuando ad espandersi verso destinazioni vacanza di medio e lungo raggio e collaborando con tutti i principali operatori turistici del mercato nazionale. A dicembre 2017 è stata annunciata la crescita verso nuove destinazioni domestiche, a medio e lungo raggio da Milano Malpensa che riflette un importante spostamento strategico per l’azienda. In particolare si tratta di dei collegamenti da Milano Malpensa per Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, programmati per consentire ottimali coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami and Bangkok (attivo da Settembre 2018). A Febbraio 2018 Meridiana, la compagnia aerea privata con più di 50 anni di attività e la più longeva in Italia, annuncia una nuova fase di sviluppo e di crescita, nel segno di un profondo cambiamento, testimoniato dalla nuova identità declinata sul nome Air Italy. Milano Malpensa è l’hub prescelto da Air Italy mentre Olbia resta la Sede della Compagnia e la base dei voli di linea annuali e stagionali verso un ampio numero di destinazioni. Il network di Air Italy include anche voli diretti internazionali da Milano Malpensa per Accra, Cairo, Dakar, L’Avana, Lagos, Mombasa, Mosca, Zanzibar. La Compagnia ha più di 1.400 dipendenti diretti, ha sottoscritto accordi di code-share ed è partner delle principali compagnie aeree internazionali, è membro della IATA e il vettore con il maggior numero di collegamenti nell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. La flotta di Air Italy è attualmente composta da 8 Boeing 737 NG e 3 Boeing 767-300. Sarà progressivamente rinnovata, partendo da 8 nuovi aeromobili in ingresso durante il 2018, di cui 3 nuovi Boeing 737 MAX 8 e 5 Airbus A330-200 e con l’uscita dalla flotta dei B767-300 entro la fine dell’anno.