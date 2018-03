Cibo a regola d’arte per prevenire le malattie del cuore

Mercoledi 21 marzo 2018, dalle 16.00 alle 19.00, nella Villa Truffini di Tradate, si terrà un incontro dal titolo “Cibo a regola d’arte”, dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Accogliendo l’invito della Fondazione per il tuo cuore, nell’ambito dell’iniziativa Cardiologie aperte, le Cardiologie dell’Ospedale Galmarini e dell’Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Tradate, in collaborazione con UNITRE, Università della terza età, punteranno l’attenzione, tramite diverse relazioni, sull’importanza individuale e sociale del cibo dal punto di vista filosofico, sociologico e prettamente medico, approfondendo alcuni temi ‘scottanti’ di prevenzione cardiovascolare.

L’incontro è dedicato a tutta la popolazione che abbia la volontà di approfondire l’argomento ed investire in salute per il proprio futuro con uno sguardo allargato ai molteplici significati del cibo e alla sua importanza per la salute globalmente intesa e in particolare di quella dell’apparato cardiovascolare.

“Con il cuore, per il cuore” è lo slogan dell’iniziativa.