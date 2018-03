Cimberio a fil di sirena: batte Castelvecchio e la condanna

Un canestro da tre punti allo scadere di Francesco Roncari (foto di M. Bianchi) ha dato alla Cimberio Handicap Sport la vittoria nell’ultimo turno della regular season del campionato di A1 di basket in carrozzina.

Un successo che regala ai biancorossi la quinta piazza – la prima alle spalle delle grandi favorite che si giocheranno il titolo tricolore nei playoff – e che nello stesso tempo decide la lotta salvezza: il canestro di Roncari infatti piega a fil di sirena la Nordest Castelvecchio e ne causa la retrocessione, perché nel frattempo Bergamo – l’altra pericolante – ha vinto 61-72 a Porto Torres, raggiunto i friulani e li ha scavalcati grazie allo scontro diretto favorevole.

Spettacolare l’azione decisiva: Varese, finita sotto nel punteggio a causa di qualche errore, ha un timeout sul -2 a 1″6 dalla sirena. Coach Bottini disegna uno schema con due opzioni – De Barros e Roncari – che si rivela vincente, con il capitano autore del triplone decisivo.

Ora per la Cimberio ci saranno due mesi di sosta prima del ritorno in campo per la Final Eight di Eurolega 2, in calendario a fine aprile a Sheffield, in Inghilterra.

Cimberio Varese – Nordest Castelvecchio 51-50

(16-13, 28-26, 40-39) Varese: De Barros 7, Silva 10, Roncari 7, Nava, Binda 13, Damiano 6, Segreto, Marinello 8. N.e. Fiorentini. All. Bottini.

Castelvecchio: Giro 4, Slapnicar 8, Gracner 4, Ambrosetti 18, Rekanovic 16, Fabris. N.e. Kuduzovic, Braida, Fornasin, Carli, Vitalyos, Querci Della Rovere e La Manna. All. Cricco.

Arbitri: Graziani e Braga.

RISULTATI (ultima giornata): Cimberio H.S. Varese – Nordest Castelvecchio 51-50; UnipolSai Briantea 84 Cantù – UBI Banca S.Stefano P.P.P. 63-50; Amicacci Giulianova – Santa Lucia Roma 75-68; GSD Porto Torres – Montello Bergamo 61-72.