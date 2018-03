Cinergia: a Lugano dialoghi e convergenze tra cinema, teatro e musica

Arriva a Lugano Cinergia, un nuovo progetto culturale realizzato grazie alla collaborazione di LuganoInScena, che si propone di raccontare la scena europea e le sue convergenze tra cinema, teatro e musica.

Tra il 15 marzo ed il 25 aprile, Lugano ospiterà Jacopo Quadri, Luigi de Angelis e Chiara Lagani (Fanny & Alexander), Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio), il documentarista Frank Scheffer, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari (Teatro delle Albe). Cinergia sarà luogo di occasione privilegiata di incontro e confronto con alcuni protagonisti della scena artistica internazionale, con i loro più bei lavori sia teatrali che cinematografici.

Di Jacopo Quadri, cineasta di ricerca e montatore che per il suo lavoro ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Davide di Donatello e sei premi Ciak d’oro, saranno proiettati giovedì 15 marzo alle 15.00 i documentari che Quadri ha scelto di dedicare alle figure di due grandi protagonisti della scena teatrale: Il paese dove gli alberi volano, di cui è protagonista Eugenio Barba ed il Popolo Segreto dell’Odin Teatret, e La scuola d’estate, omaggio dichiarato al lavoro del compianto Luca Ronconi.

Nel pomeriggio di giovedì 15, a partire dalle 17.00, Cinergia prosegue la sua programmazione con “L’altro mondo: la poetica di F&A tra cinema e teatro”, incontro curato da Luigi de Angelis e Chiara Lagani di Fanny & Alexander. Alle 18.30 saranno proiettate due pellicole selezionate dalla compagnia romagnola a cui è stata data carta bianca.

Jacopo Quadri, montatore e regista, ha firmato il montaggio di oltre ottanta lungometraggi, lavorando, tra gli altri, con Mario Martone, Gianfranco Rosi, Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì e Marco Bechis. Al Torino International Film Festival riceve il premio per Lorello e Brunello, selezionato al Festival di Berlino nel 2018.

Fanny& Alexander è una compagnia teatrale di Ravenna, nata nel 1992, su iniziativa di Chiara Lagani e Luigi de Angelis. Affermatasi sulla scena teatrale italiana, si conferma in breve tempo come uno dei gruppi di ricerca e sperimentazione più talentuosi della loro generazione capace di creare, nel corso del tempo, spettacoli teatrali, lungometraggi, installazioni, mostre, pubblicazioni. Per la loro attività hanno ricevuto numerosi premi tra cui due Premi Ubu e il premio Teatri di Vita.

Tutti gli appuntamenti di Cinergia sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione sul sito www.luganoinscena.ch.