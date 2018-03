Cinquanta sfumature di rosa

Aspettando l’edizione 2018 della Festa della Rosa, tornal’iniziativa della Pro Loco di Induno Olona che indice la VI edizione del concorso “Racconto in rosa”. Dove rosa può essere il fiore, il colore, un nome di donna, quello che la fantasia ispira .

Il concorso si articola in due sezioni: A) racconto in prosa (massimo quattro cartelle cioè 7200 caratteri spazi inclusi) in lingua italiana; B) favola per bambini in lingua italiana (stessa lunghezza del racconto in prosa).

I concorrenti potranno partecipare a ciascuna sezione facendo pervenire gli elaborati con la scheda di iscrizione alla Proloco di Induno Olona, in via Porro 34 entro sabato 28 aprile 2018 .

Qui trovate il regolamento