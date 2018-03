Cinque anni in UK, dallo studio alla carriera nella ristorazione

Valentina Desiante ha 25 anni, è cresciuta a Viggiù, e 5 anni fa si è trasferita in Inghilterra. Valentina è a tutti gli effetti una varesina all’estero e anche lei ha scelto di raccontarci la sua esperienza e la sua vita lontano da casa.

“Ho deciso di trasferirmi in Inghilterra 5 anni fa, appena finito il liceo linguistico di Varese a 19 anni – racconta Valentina -. Inizialmente sono venuta in Inghilterra come ragazza alla pari, per una famiglia italiana che viveva nel Surrey – al sud di Londra”.

L’esperienza di Valentina è poi cambiata quando ha scelto di tornare a studiare: “finito l’anno in famiglia – racconta -, ho poi deciso di rimanere in Inghilterra e tornare a studiare. Ho frequentato due anni di college studiando Hospitality Management, una specie di alberghiero italiano. Mentre studiavo, lavoravo a un pub vicino a casa nel weekend. Finiti i due anni di college, ho trovato un corso universitario offerto da una catena di alberghi che mi permetteva di prendere una laurea ma allo stesso tempo lavorare a tempo pieno in un albergo a 4 stelle. Mi sono laureata in Hospitality Operations Management a Settembre 2017, iniziando in albergo come semplice cameriera nel ristorante, per poi passare a Receptionist, Senior Receptionist e Assistant Reception Manager”.

A questo punto Valentina era completamente proiettata nel mondo del lavoro: “ho poi deciso che è il ramo della ristorazione quello in cui volevo progredire e ho appena ottenuto la promozione ad Assistant Restaurant Manager”.

Il bilancio di Valentina della sua vita in Inghilterra, ad Andover, è positivo ma non è sempre stato facile: “Sono stati 5 anni ricchi di successo ma allo stesso tempo molto soli. Certo, mi sono creata il mio circolo di amici, ma a volte essere lontano dalla famiglia è la cosa più difficile. Mi hanno sempre sostenuta in qualsiasi decisione abbia preso durante questi anni, e vedere il sorriso dei miei genitori alla mia laurea è stato il momento più gratificante della mia vita. Non è detto che un giorno non tornerò in Italia ma, per il momento, l’Inghilterra è la mia casa”.

In un recente articolo abbiamo scritto di come siano oltre 53mila i varesini che si sono trasferiti all’estero. Proprio come con Valentina Desiante ci piacerebbe raccontare, per quanto possibile, chi siano, di cosa si occupano e dove si trovano là fuori nel mondo. Se vivete all’estero e vi piacerebbe mettervi in contatto con noi potete compilare questo modulo, vi contatteremo al più presto.