Cinque “Brancaleoni” in partenza per le Paralimpiadi

È avvenuta nella cornice del PalAlbani di Varese il saluto della PolHa ai propri tesserati che vestiranno la maglia dell’Italia alle Paralimpiadi di Pyeongchang, l’appuntamento a cinque cerchi per sportivi disabili che segue – in inverno come in estate – i Giochi Olimpici.

Sono ben cinque i giocatori di sledge hockey – l’hockey su ghiaccio che si disputa su apposite slitte – in forza alla PolHa convocati in nazionale. Si tratta di Alessandro Andreoni, Bruno Balossetti, Sandro Kalegaris, Roberto Radice e Santino Stillitano.

I cinque fanno parte della Armata Brancaleone, la squadra lombarda che partecipa da anni – sempre sotto l’egida di PolHa – al campionato italiano di sledge. Dell’Armata fanno parte anche l’allenatore Carlo Muhr e l’attrezzista Roberto Marchiorato, anch’essi nello staff azzurro che seguirà la nazionale in Corea del Sud.

Il torneo paralimpico di sledge hockey comprende in tutto otto nazioni; l’Italia esordirà il 10 marzo contro la Norvegia in un match subito cruciale per il piazzamento finale. Gara che si annuncia equilibrata, anche perché un mese fa a Torino finì 3-2 per gli azzurri all’overtime. Canada e Svezia sono le altre due componenti del Gruppo A. Il Gruppo B comprende invece Usa (campioni uscenti), Corea del Sud, Repubblica Ceca e Giappone. La Russia invece è stata esclusa a causa dei problemi legati al doping.

Per la PolHa della presidentessa Daniela Colonna Preti la convocazione di cinque giocatori è l’ennesima soddisfazione a cinque cerchi. Il club varesino nel corso degli anni ha già accompagnato ben 29 atleti nelle varie edizioni delle Paralimpiadi estive e invernali: tra gli altri va ricordato l’exploit a Rio 2016 di Federico Morlacchi, che in Brasile conquistò un oro e tre argenti.