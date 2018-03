Cinque gomme esplose a causa di una buca in mezzo alla strada

Brutta domenica per cinque automobilisti che percorrendo la strada che porta da San macario a Samarate, all’altezza del civico 127 di Viale Europa, sono finiti con l’auto in una buca che si trova in mezzo alla carreggiata. L’impatto con la «voragine», come l’ha definita uno dei malcapitati, ha fatto esplodere alcuni pneumatici. I carabinieri allertati dagli automobilisti non hanno potuto far altro che prendere atto della situazione e segnalare la presenza della buca.

LA TESTIMONIANZA DI UN AUTOMOBILISTA

«Ho sentito un grosso botto – ha detto uno degli automobilisti – e ho perso quasi il controllo dell’auto. rischiando di schiantarmi contro la cinta a lato della carreggiata. Mi sono fermato poco avanti ho riscontrato che il pneumatico era esploso. Mentre provvedevo alla sostituzione dello stesso in una via laterale, essendo molto trafficata, altre 5 autovetture hanno avuto lo stesso problema, al che siamo tornati sulla strada e abbiamo visto che c’era una bella buca profonda 18 centimetri in mezzo alla corsia in direzione San Macario che era completamente coperta dall’acqua, visto l’insistente pioggia di questa sera . Pertanto io e gli altri malcapitati abbiamo provveduto a chiamare le forze dell’ordine, le quali sono intervenute e dopo averci chiesto i documenti sono rimasti a segnalare la buca mettendo l’auto per traverso, occupando così tutta la corsia».

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Le buche nel manto stradale si formano soprattutto a causa della pioggia e della neve. Finirci dentro con la macchina significa quasi sempre rimetterci una gomma, che in genere esplode, e in alcuni casi rompere anche il cerchione. Allo sfortunato automobilista dunque non resta che fare una richiesta di risarcimento danni all’ente proprietario della strada (a seconda che sia comunale, provinciale o statale), dimostrando con una fotografia la presenza della buca. Puo’ essere anche utile contattare le forze dell’ordine al momento del fatto perché pur non facendo un verbale vero e proprio, prendono nota dell’intervento e possono confermare l’esistenza della buca.