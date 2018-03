Il cioccolato invade il centro, Chocofest in piazza San Giovanni

Da venerdì 9 a domenica 11 marzo piazza San Giovanni farà da sfondo al “Busto Arsizio Chocofest – La Festa del Cioccolato”, organizzata dall’Associazione Arti Libere e dall’Associazione Arca.

Tre giornate dedicate al golosissimo prodotto e alle sue innumerevoli lavorazioni e proposte, a cui parteciperanno circa venti operatori tra artigiani e maestri cioccolatieri, provenienti da tutta Italia.

Dalle ore 10.00 alle 20.00, sarà presentato il cioccolato in ogni suo gusto e forma: dalle classiche lastre e tavolette in cioccolato fondente, al latte, bianco, lavorate con ingredienti di prima qualità e di cacao di ogni provenienza con l’aggiunta di nocciole, mandorle, frutta e agrumi, alle uova pasquali decorate, all’oggettistica regalo nelle più impensabili forme, passando poi alle preparazioni come creme spalmabili, praline, cremini, dragées e frutta disidratata ricoperta. Uno spazio è riservato anche al cioccolato vegano, crudo ed equosolidale per chi non vuole rinunciare alle proprie scelte alimentari.

Oltre al cioccolato si potranno trovare anche i pistacchi di Bronte in creme spalmabili e cannoli freschi decorati.

Non mancheranno attività di divulgazione delle informazioni sul prodotto cioccolato a cura di professionisti del settore, laboratori di cioccolateria e animazione per i bambini con il mitico Willy Wonka.

“Sarà un mercato con prodotti artigianali di qualità – afferma l’assessore Paola Magugliani – ma anche un evento che porterà in centro molte persone grazie anche al suo aspetto culturale e di intrattenimento. Un altro modo di rendere la città viva, accogliente e attrattiva dopo gli ultimi giorni di freddo e neve, a vantaggio di tutti gli operatori”.