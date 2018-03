Il Circolo Gagarin chiama a raccolta gli esperti di comunicazione

Una chiamata a raccolta per “gente creativa, smanettoni di reflex e html, appassionati di comunicazione e social network”. E’ questo quello che lancia il Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio per domenica 25 marzo 2018, dalle 17.30 con OccupyGagarin: comunicare la cultura

L’appuntamento è per una chiacchierata informale su comunicazione e dintorni e viene presentato così in una nota dell’associazione:

In un mondo sempre più social-media-centrico e in cui i rapporti vengono mediati da device, dare un senso tangibile alla parola “comunità” e raccontare la cultura diventano sfide mai banali, soprattutto per realtà come Circolo Gagarin che basano la propria esistenza sull’infaticabile lavoro di volontari”, si legge in una nota dell’associazione.

Abbiamo tante domande da farci, e da farvi, per capirci qualcosa di più sulla comunicazione del Circolo e in generale sulla comunicazione di realtà socio-culturali e medio-piccole. L’intento è cambiare tutto ciò che non va e magari, perché no, innovare il modo in cui comunichiamo chi siamo e come lo facciamo.

La chiacchierata, informale e rilassata, si rivolge a professionisti tanto quanto a curiosi o semplici appassionati, oltre che a realtà che operano in ambito socio-culturale a qualsiasi livello. Siamo convinti che la condivisione sia la chiave di volta del cambiamento.