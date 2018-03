Cittadini virtuosi: il Comune riduce la tassa sui rifiuti

Cittadini virtuosi, il Comune li premia. Accade nei tre paesi di Bardello, Bregano e Malgesso, tutti aderenti all’Unione Ovest lago di Varese.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, è stata decisa una riduzione della tassa sui rifiuti, visti i risultati ottenuti nel campo della raccolta differenziata: « I cittadini si stanno comportando molto bene – commenta il primo cittadino di Bardello Luciano Puggioni – tra i 36 enti che afferiscono alla convenzione con Sesto, siamo al secondo posto con un tasso di differenziazione dell’88%. Chiaramente, questa raccolta, che permette di farci guadagnare denaro invece di spenderlo per lo smaltimento dell’indifferenziato, consente di abbassare la Tari di circa il 27%».

In due anni, una famiglia media di 4 persone residente in un’abitazione di 100 metri quadrati si è vista diminuire la tassa di una cinquantina di euro: « Il prossimo passo sarà la tariffazione a peso – spiega ancora Puggioni – abbiamo distribuito i nuovi sacchi con i microchip che identificano la produzione di rifiuti di ogni utente. In questo modo ciascuno pagherà per l’effettivo consumo».

Il nuovo sistema virtuoso, però, deve fare i conti con la maleducazione : « Proprio l’altro giorno abbiamo rimosso 12 sacchi abbandonati dal parcheggio di via Mazzini mentre su un terreno privato al confine tra Olginasio e Bardello sono stati ritrovati 15 sacchi contenenti rifiuti speciali che andranno smaltiti con un costo molto elevato che ricadrà sull’intera comunità. Stiamo lavorando per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli in una sorta di sorveglianza continua così da evitare gesti incivili che potrebbero vanificare l’impegno di tutti sulla via del risparmio».

Un ulteriore strumento di controllo saranno le telecamere di videosorveglianza che stanno per essere posizionate nelle vie d’accesso dei tre comuni: « Sono sistemi di controllo delle targhe delle auto – spiega Luciano Puggioni – entro maggio sarà attivato il circuito di videosrveglianza collegato con la centrale della polizia locale».

Infine, sempre sul fronte della premialità, l’Unione ha deciso di sostenere i suoi studenti meritevoli: gli alunni, dalle primarie sino all’università, che otterranno voti eccellenti riceveranno un assegno a supporto dello studio del valore non inferiore a 300 euro.