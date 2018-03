Classe per classe, tutti i podi del Rally dei Laghi

Non ci sono solo i vincitori assoluti – in questo caso Giò Dipalma e “Cobra” – quando si disputa un rally. La gara è composta di tante classi e di alcuni trofei speciali e il “Laghi 2018” non fa eccezione: ecco dunque tutti gli equipaggi premiati al termine della gara aperta e chiusa all’ippodromo delle Bettole di Varese. (Foto in alto: Bertagnon-Chinaglia / di M. Borserini)

CLASSIFICA ASSOLUTA

1) Giuseppe DIPALMA – “COBRA” (Skoda Fabia R5); 2) Giuseppe Freguglia – Lisa Bollito (Ford Fiesta Wrc); 3) Mauro Miele – Luca Beltrame (Ford Fiesta Wrc).

CLASSE WRC

1) Giuseppe Freguglia – Lisa Bollito; 2) Mauro Miele – Luca Beltrame

CLASSE R5

1) Giuseppe Dipalma – “Cobra”; 2) Marco Roncoroni – Paolo Brusadelli (Ford Fiesta); 3) Simone Bertolotti – Marco Rosso (Skoda Fabia)

CLASSE S2000

1) Antonio Rizzello – Vasco Laffranchi (Fiat Punto)

CLASSE R3C

1) Maurizio Guzzi – Roberto Buffon (Renault Clio); 2) Paolo Comendulli – Elena Zeffiretti (Renault Clio)

CLASSE R3T

1) Ivan Ferrarotti – Giovanni Agnese (Renault Clio)

CLASSE R2B

Spataro all’arrivo della PS8 – foto Roncari

1) Andrea Spataro – Pietro D’Agostino (Peugeot 208); 2) Alessandro Zorra – Fabrizio Carbognani (Peugeot 208); 3) Damiano De Tommaso – Paolo Rocca (Peugeot 208)

CLASSE A7 (Trofeo M. Saredi)

1) Matteo Rapastella – Andrea Chinaglia (Renault Clio)

CLASSE E7

1) Vanni Maran – Lorenzo Maran (Renault Clio); 2) Loris Battistelli – Marco Stocchetti (Renault Clio); 3) Lorenzo Albertolli – Sara Visconti (Renault Clio)

CLASSE RSTB

1) Andrea Fallo – Simone Albertuzzi (Mini Cooper)

CLASSE S3

1) Riccardo Tondina – Sofia D’Ambrosio (Renault Clio); 2) Vito Imperiale – Alessia Muffolini (Renault Clio); 3) Cristian Bernasconi – Francesca Donadini (Renault Clio)

CLASSE RS 2.0

1) Matteo Granelli – Pozzebon (Mg Rover Zr)

CLASSE E5

1) Daniele Bissacca – Luciano Piazza (Peugeot 106); 2) Sergio Brambilla – Maria Rosa Brambilla (Peugeot 106)

CLASSE R1B

1) Lorenzo Maiocchi – Giancarla Ramelli (Suzuki Swift)

CLASSE N2

1) Fabiano Fenini – Matteo Cairoli (Peugeot 106)

CLASSE S2

Testa, primo under 25 (foto M. Losi)

1) Fabrizio Vagliani – Lorenzo Bertagnon (Peugeot 106); 2) Luca Volontè – Thomas Tamburrano (Peugeot 106); 3) Alessandro Berganton – Corrado Ravelli (Peugeot 106)

CLASSE E0

1) Daniele Orlando – Alberto Spiga (Fiat Seicento); 2) Roberto Arena – Federica Pagliero (Fiat Seicento)

CLASSIFICA UNDER 25

1) Giuseppe Testa – Massimo Bizzocchi (Ford Fiesta R5); 2) Riccardo Tondina – Sofia D’Ambrosio (Renault Clio S3); 3) Damiano De Tommaso – Paolo Rocca (Peugeot 208 R2B)