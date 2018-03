In coda al semaforo nella “metropoli” di Bernate

Bernate è una piccola frazione di Casale Litta. Vi risiedono 405 abitanti. Strade piccole, e alcune un po’ strette, ma quel che accade dall’inizio di questa settimana pare non trovi una spiegazione. Il primo a segnalarlo è stato un lettore, Cristiano: “Hanno messo due semafori totalmente inutili e lunghissimi in un paese come Bernate in una strada, dove due macchine ci passano tranquillamente“.

In effetti in quel tratto di strada due auto che viaggino a bassa velocità, riescono a passare senza problemi. Ora invece, ci segnalano gli abitanti, il semaforo blocca le auto per diversi minuti e si formano lunghe colonne.

Sarà solo un esperimento?