Coltello nel portaoggetti, fermato un 22enne

Denunciato in stato di libertà un 22enne per il possesso di un coltello di 15 centimetri. Il ragazzo è stato sottoposto ad un controllo e nella sua autovettura è stata trova l’arma bianca, poi sequestrata dai militari. L’arma era nascosta nel portaoggetti dell’autovettura. Il ragazzo è pregiudicato e lavoro come meccanico.

Foto di repertorio