Il comandante Alfa racconta le sue missioni ad Albizzate

Il 6 Marzo in sala Reni ad Albizzate (palazzo comunale) arriva il Comandante Alfa per presentare il suo ultimo libro “Missioni Segrete”.

Il Comandante Alfa è stato a capo del reparto, più conosciuto con l’acronimo GIS, circondato allora come oggi dalla più assoluta segretezza, punta di lancia dell’Arma dei Carabinieri per missioni ad alto rischio, contro il terrorismo, liberazioni ostaggi, cattura dei più pericolosi criminali, in azioni in Italia e all’estero.

La presentazione ad Albizzate sarà accompagnata da filmati che spiegano le attività del reparto speciale dei Gis ed è stata organizzata dall’assessorato alla Cultura di Albizzate in collaborazione con il Krav Maga Judo di Mornago.

La sua identità è segreta, ma lui stesso ha deciso di raccontare la sua “vita nell’ombra” in due libri autobiografici “Cuore di rondine”, e “Io vivo nell’ombra” nei quali narra della sua missione.

L’appuntamento è martedì 6 marzo alle ore 20.30.