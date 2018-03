Il comandante Gentile ci riprova. Accordandosi con Ryanair

Il comandante Giuseppe Gentile (foto: ttgitalia) torna sul mercato con una nuova compagnia. Si chiama “Italian Airways”, con quel riferimento nazionale che era già della storica Air Italy.

Del progetto si era iniziato a parlare un paio di anni fa.

Ora esce anche il nome commerciale: “Italian Airways” ha ambizioni da Compagnia di bandiera e obiettivi di collegamento a lungo raggio. Gentile punta a collegare dall’Italia nord, centro e sud America con voli operati dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Così scrive l’agenzia di stampa Teleborsa oggi:

Inizialmente, cinque/sei rotte lungo raggio, operate con velivoli Boeing 777-200ER da 340 posti presi in leasing. Chiave della strategia di Italian Airways l’accordo di feederaggio che Gentile avrebbe raggiunto con Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, che da anni ha attivato con successo i voli in connessione all’interno del proprio network attraverso l’Aeroporto di Milano Bergamo. La scelta del nuovo vettore “Italian Airways” di creare la sua base operativa all’aeroporto di Milano/Bergamo è collegata anche ai programmi di sviluppo dello scalo aereo bergamasco che nei prossimi due anni vedrà crescere dimensionalmente il terminal passeggeri anche per la migliore gestione del crescente numero di transiti.