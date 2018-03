Il comando della “Ugo Mara” dona giocattoli alla pediatria

I rappresentanti del comando della caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, sede del comando del corpo d’armata di reazione rapida della NATO in Italia, hanno donato dei giocattoli per i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

Galleria fotografica Ugo Mara 4 di 8

Si tratta di un gesto generoso in continuità rispetto alla recente donazione da parte del NIWIC – NRDC-ITA International Women’s Club, cioè l’associazione benefica animata dalle mogli o partner del personale in servizio al NRDC-ITA, di un’apparecchiatura medicale in favore dell’associazione “Tincontro” e del Reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale.

Il professor Alessandro Salvatoni, direttore della pediatria dell’Ospedale Del Ponte, e la dottoressa Anna Iadini, referente per la direzione medica, hanno accolto la delegazione dell’esercito ringraziando per l’attenzione mostrata al reparto e, soprattutto, ai bambini che vi sono ricoverati.