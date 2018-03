Cominciano i lavori “tappabuche”

La pioggia sembra dare un po’ di tregua, le temperature sono lievemente risalite e per questo il Comune di Varese ha avviato il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati dal gelo, dalla neve, dal sale e dalle piogge delle settimane passate.

«Abbiamo dato disposizioni affinché si proceda con l’esecuzione degli interventi straordinari di riparazione delle strade – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Già tra sabato e domenica i tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi e interventi in coordinamento con la Polizia locale e oggi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, stiamo intervenendo su diverse vie e strade cittadine».

BUCHE: I PRIMI PUNTI DOVE GLI OPERAI SARANNO AL LAVORO

Le squadre di pronto intervento saranno all’opera in particolare, anche in seguito delle segnalazioni dei cittadini, questo lunedì 19 marzo in via Ca Bassa, viale Borri, via Veratti, piazza Monte Grappa, via Virgilio, viale Europa, via Corridoni, via Monte Rosa, via per Bregazzana, via Goldoni, rotonda Gaggianello, via Copelli, via Cimabue, via Gasparotto, viale P.Chiara, via Monviso, via Verdi, via Brunico, via Ferraris, via Ippodromo, via Giambologna e via Brennero.

CON LA PRIMAVERA I LAVORI PIU’ IMPORTANTI

«Questi lavori straordinari rispondono alla contingenza che si è creata in questo periodo ma già con l’arrivo della primavera daremo il via ad interventi più strutturali – ha precisato l’assessore Civati – In questi giorni stiamo ultimando la definizione del Piano di asfaltature delle strade a cui con la bella stagione potremo dare il via. Quest’anno inoltre abbiamo intenzione di concentrare gli interventi anche su diverse strade secondarie della città. Inoltre con l’arrivo della primavera inizieremo l’intervento di riqualificazione di molti marciapiedi della città per cui sono stati stanziati oltre 300mila euro. Le opere previste consisteranno anche nella demolizione di alcuni tratti di marciapiedi particolarmente rovinati realizzandone di nuovi con il conseguente ripristino del sottofondo, del manto e delle cordanture in granito. I lavori daranno grande attenzione al superamento delle barriere architettoniche anche mediante la realizzazione di percorsi dedicati alle persone ipovedenti».

AI CITTADINI: “CONTINUATE A SEGNALARE”

Ai cittadini si chiede di proseguire a segnalare possibili situazioni di buche createsi in questi giorni a causa del cattivo tempo in modo da poter programmare gli interventi delle squadre al lavoro. Si possono effettuare segnalazioni scrivendo a interventi.strade@comune.varese.it o urp@comune.varese.it o chiamando lo 0332 255330.