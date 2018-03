Il comitato contro la biblioteca nel parco esulta: “Siamo già a 1900 firme”

Non può che considerarsi soddisfatto il Comitato “Biblioteca sì, sprechi no!” alla sua prima uscita pubblica ufficiale, durante la quale ha lanciato una raccolta di firme a sostegno della sua petizione che chiede con forza alla Giunta Fratus di recedere dalla decisione di costruire una nuova biblioteca nel centralissimo Parco Falcone Borsellino, spendendo inutilmente 5 milioni di denaro pubblico consumando e cementificando suolo verde comunale. L’alternativa proposta è quella di utilizzare, riqualificandole, strutture dismesse di proprietà comunale presenti sempre in centro e non solo.

Ai gazebo promossi in Galleria Cantoni, Corso Garibaldi e a “Tuttonatura” in piazza Mercato, nonostante il tempo avverso, la cittadinanza ha risposto in massa, confermando la bontà della proposta. Sono state infatti raccolte ben 1.700 firme di legnanesi e 200 di non residenti in gran parte fruitori del parco Falcone Borsellino della Biblioteca. Un Grazie sincero va a tutti i volontari e volontarie che hanno gestito la raccolta delle firme e ai consiglieri comunali per la loro autenticazione.

«Ma questo non è che l’inizio – affermano i promotori -. La raccolta non si ferma e anche il prossimo weekend il Comitato raccoglierà firme in Centro, al Mercato, al Parco Castello, al Parco Falcone Borsellino e in Canazza. Il Comitato è aperto alle adesioni di associazioni e gruppi organizzati che abbiano a cuore il bene comune e la qualità della vita nella nostra città. Questa assurda decisione va fermata e il Comitato, con il sostegno dei legnanesi, lo farà, democraticamente, con ogni mezzo».