Compleanno Telos: occupazione dal tramonto all’alba

Festa con concerto, dal tramonto all’alba, per i ragazzi del centro sociale Telos. Gli anarchici saronnesi hanno festeggiato nella giornata di sabato i 9 anni del gruppo.

Il programma, promosso con volantini sui muri della zona scolastica e della stazione e diffuso sui social, prevedeva un pomeriggio a realizzare graffiti, seguito da aperitivo e cena vegan. In serata concerto hard core con oltre una decina di gruppi proseguito fino alle 5 del mattino.

Location l’area dismessa ex Cantoni: nel dettaglio i capannoni che si affacciano su via Miola con ingresso all’intersezione con via Don Marzorati. Tantissimi i ragazzi che dal pomeriggio a piedi hanno raggiunto la zona dalla stazione e che in mattinata hanno percorso il percorso inverso. Nell’area dismessa sono “spuntate” anche delle tende.

Diverse le chiamate dei residenti per annunciare l’occupazione nel pomeriggio e qualcuno anche in serata per la musica.

Massiccia la presenza di forze dell’ordine: blindati e pattuglie di carabinieri e polizia di stato hanno presidiato il centro dal primo pomeriggio fino a tarda notte.