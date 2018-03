Completati gli spogli, ecco come sarà il Consiglio Regionale

Tre seggi alla Lega (Brianza, Monti, Colombo), uno a Forza Italia (Palumbo) uno alla Lista Fontana Presidente (Cosentino), per la maggioranza. Un seggio al Partito Democratico (Astuti, che ha superato le 5000 preferenze) e uno che va a Roberto Cenci, del Movimento Cinque Stelle. Gli eletti varesini si conoscevano già, beninteso ma ora sono arrivati i dati definitivi.

I SEGGI BLOCCATI – Ma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 marzo e ben due giorni dopo l’inizio delle operazioni di scrutinio, si può mettere finalmente la parola fine a questo lunghissimo spoglio. Questo per via di due sezioni – due delle 9.227 compressive di cui è divisa la Regione – rimaste bloccate: erano Busto Arsizio e Cantù.

COM’E’ FINITA – Nel primo caso un malore del presidente di seggio ha rallentato le procedure, portandole oltre il tempo massimo consentito e obbligando la ripetizione delle operazioni di spoglio daccapo, ma in tribunale a Varese. A Cantù, invece, un rallentamento legato all’inidoneità di alcuni componenti al seggio ha provocato la stessa procedura che ha allungato a dismisura i tempi del risultato finale. Entrambe le situazioni si sono sbloccate nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 marzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE – Tornando al Consiglio regionale, ma con uno sguardo complessivo, i seggi che che lo comporranno sono questi: 28 alla Lega, 14 a Forza Italia, 3 a Fratelli d’Italia e 1 alla lista Fontana Presidente, 1 a Noi con l’Italia e 1 a Energia per la Lombardia, con un totale di 48 seggi per la maggioranza. A livello di preferenza i candidati del Centrodestra hanno totalizzato il 51,26% mentre Fontana come presidente ha preso il 49,75, questo per via del sistema del voto disgiunto.

Sul fronte delle minoranze, il Pd prende 15 seggi, 2 vanno alla lista “Gori Presidente”, oltre a quello di Giorgio Gori che “soffia” il seggio a +Europa: la legge elettorale prevede infatti che il secondo arrivato alla corsa per la presidenza abbia il seggio garantito, che viene ritagliato tra quelli che spettano alla sua coalizione. Complessivamente le liste del Centrosinistra si sono aggiudicate il 26,99% delle preferenze, mentre il candidato Giorgio Gori è stato premiato da più elettori ricevendo il 29,09% dei voti

I Cinquestelle portano al Pirellone 13 consiglieri.

I VOTI – Con le due sezioni finali, si può tirare una riga sui voti espressi: i votanti in Lombardia sono stati 5.762.453, le schede non valide 147.350 di cui 60.067 bianche; le contestate sono state 622.