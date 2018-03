Il Comune adotta il regolamento per il benessere degli animali

Varese città amica degli animali. Il Comune si è dotato nei giorni scorsi di un nuovo Regolamento per la Tutela e il benessere degli animali. I cittadini avranno trenta giorni per consultare il documento approvato qualche giorno fa dalla Giunta e inviare le proprie osservazioni e considerazioni.

Il Regolamento è online e consultabile sul sito del Comune e fino al 19 aprile si potranno inviare le osservazioni alla mail del Comune: ufficiodifesaanimali@comune.varese.it

Al termine di questa fase verranno recepite le indicazioni dei varesini e il documento andrà poi in Commissione ed a seguire in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

Per consultare il documento basta visitare la pagina sul sito del Comune:

http://www.comune.varese.it/regolamento-comunale-tutela-e-benessere-animali

«Il regolamento approvato dalla Giunta è il risultato di un confronto che abbiamo avviato in questi mesi con diverse associazioni animaliste territoriali e dei prodighi consigli delle autorità sanitarie locali –spiega Paolo Cipolat, consigliere comunale del Pd e presidente della Commissione Ambiente – finalmente, grazie a questo lavoro, anche la città di Varese potrà dimostrare la propria sensibilità ed attenzione verso gli animali di ogni razza e specie».

In questo Regolamento vengono ripresi e disciplinati alcuni principi fondamentali, quali il riconoscimento degli animali come soggetti portatori di diritti, la loro protezione e la tutela del loro benessere, contrastando ogni tipo di maltrattamento ivi compreso l’abbandono.

«Il nuovo regolamento e l’istituzione da parte del Comune di Varese dell’Ufficio per la tutela degli animali sarà un valido strumento a disposizione dei varesini. Contrastare comportamenti scorretti nei confronti degli animali è tra gli obiettivi principali così come dare chiare indicazioni ai cittadini per una migliore convivenza con gli stessi riconoscendone il giusto diritto quali essere senzienti».

«L’adozione da parte della Giunta del regolamento è stato un passaggio importante – dichiara Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese – Ora si apre una fase di partecipazione dei cittadini per arrivare tra qualche settimana all’approvazione di un regolamento che ha come scopi principali quello di promuovere il benessere e la tutela dei nostri animali. Anche Varese quindi si appresta a fare grandi passi avanti dotandosi di uno strumento efficace elaborato grazie anche alla collaborazione di molte figure competenti».