Il Comune cerca sponsor per manifestazioni culturali e d’intrattenimento

Chi intende partecipare economicamente all’organizzazione di eventi di carattere culturale, di intrattenimento e sportivo può farlo presentando domanda in Comune.

L’amministrazione comunale ha infatti emesso un avviso pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione per “iniziative, eventi, mostre, manifestazioni culturali, dello sport e del tempo libero, aree pubbliche 2018“.

Nell’elenco delle iniziative per le quali si cercano contributi, in linea con il regolamento approvato dal consiglio comunale il 10 luglio 2017, figurano Duemilalibri; il Festival del Jazz, la Stagione di musica classica, gli appuntamenti estivi; la Giornata dello sport; Gallarate Comics; gli eventi del Natale; il Dog show. Nell’elenco compare anche White wall, nuova iniziativa di carattere sperimentale di pulitura dei muri del centro storico, da realizzarsi solo ed esclusivamente con il reperimento di uno sponsor.

I contributi previsti possono essere non solo di natura economica, ma anche di natura tecnica tramite la fornitura di beni e di servizi. Gli interessati possono presentare offerte per uno o più progetti inseriti nella lista, mentre l’amministrazione si riserva la possibilità di consentire più sponsorizzazioni per ogni singolo evento “assicurando la contemporanea presenza di loghi, marchi ed eventualmente messaggi degli sponsor sul relativo materiale promozionale”.

Ai “contribuenti” verrà inoltre garantita la visibilità sul sito istituzionale del Comune e sulla app “Gallarate Più”, oltre che in tutti i comunicati stampa di presentazione delle attività in oggetto.

Le domande, valutate da un tavolo tecnico appositamente costituito, dovranno pervenire entro il termine indicato per ciascuna iniziativa (segnalato nella tabella allegata al modulo di presentazione della richiesta scaricabile tramite il questo link). Le proposte possono essere consegnate a mano, inviate via posta ordinaria o tramite Pec all’indirizzo protocollo@per.comune.gallarate.va.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la responsabile del procedimento Laura Comerio, contattandola telefonicamente al 0331-754339 o via mail all’indirizzo fundraising@comune.gallarate.va.it.