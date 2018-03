Il Comune cerca sponsor per parchi e aiuole

Aziende, associazioni, ma anche privati cittadini. L’invito del Comune di Besano si estende a tutti coloro che vogliano partecipare alla manutenzione e alla valorizzazione del verde pubblico del paese, dalle aiuole ai parchi pubblici.

Per questo è stata pubblicata una procedura di manifestazione di interesse, a cui si potrà aderire entro il prossimo 23 marzo.

In pratica alle aziende e alle associazioni si chiede di diventare sponsor del verde cittadino, facendosi carico della valorizzazione e manutenzione di aiuole o parchi, in cambio dell’installazione di un cartello con il logo affiancato dallo stemma comunale.

Le aree individuate dal Comune sono i parchi pubblici di via Fornaci, via XXIV Maggio, via Papa Giovanni XXIII, via Franzosi, via Restelli, e le aree verdi di piazza Villa, via Restelli/Rinaldi, via San Martino e Monumenti ai Caduti.

Queste le localizzazioni proposte dall’Amministrazione comunale, che non esauriscono le possibilità, da parte dei soggetti interessati, di avanzare specifiche richieste per altre superfici verdi comunali.

Le proposte di sponsorizzazione, redatte in forma scritta, dovranno pervenire entro le ore 12 del 27 marzo 2018 al Comune di Besano.

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare sopralluoghi o altri colloqui preliminari alla presentazione della proposta, inoltrando richiesta all’indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.besano.va.it o al numero 0332-916260 int. 4.

QUI trovate la documentazione