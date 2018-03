«Il Comune ci dica cosa vuol fare col lungolago»

Di seguito la nota del Gruppo Consiliare Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre che si interroga sul futuro dell’area a lago a fronte di alcuni lavori nelle “ex docce del campeggio”

Il nostro lungo lago è una località che molti ci invidiano, viva, dinamica ed attrattiva, forse l’unica del suo genere tra i Comuni lacuali.

Un risultato importante dovuto innanzitutto alla capacità, professionalità e impegno della Pro Loco locale.

Uno spazio curato i vissuto 365 giorni l’anno.

Un luogo che, abbinato all’area attrezzata per il parcheggio dei camper, è di fatto il motore della presenza turistica sul nostro territorio.

Quindi servono investimenti, idee, progetti ed impegno.

Se saremo capaci anche di interagire con l’Hub degli Australiani, potremo candidarci a diventare una tra le località attrattive per un ampio territorio lacustre richiamando turisti, sportivi e famiglie.

Dobbiamo avere la capacità di trasformare in “permanenze” queste visite, offrendo servizi più efficienti e proporre, anche per gli avventori giornalieri, offerte turistiche precise.

Il lungo lago deve riappropriarsi ad assolvere ad un mandato preciso che coniughi ambiente naturale, accoglienza, ricettività e si deve favorire lo svolgimento di manifestazioni culturali e per tempo libero.

In questo modo potremo favorire le nostre attività turistiche e commerciali collocate sia in riva al lago che lungo le vie del centro cittadino.

Ci domandiamo quale è il progetto della maggioranza per il lungo lago, quali investimenti intende fare e quale la vocazione che intende assegnare allo stesso.

In questi quattro anni hanno navigato a vista, terminati i lavori di consolidamento dei margini del lago, precedentemente previsti, realizzato il nuovo parcheggio grazie al contributo, per altro già previsto, del demanio, non si capisce dove si pensi di andare.

La maggioranza ha deciso di investire significative risorse per realizzare una nuova struttura commerciale trascurando quelle già operanti.

Risultato: ci troviamo e così sarà anche per il prossimo estate, un cantiere.

Riteniamo che non sia compito del Comune realizzare strutture commerciali, il Comune deve invece investire in opere infrastrutturali, di arredo e funzionali alla promozione turistica e non sostituirsi al privato nella realizzazione di gelaterie o paninoteche che siano.

Riteniamo una scelta assolutamente non condivisibile aver investito oltre 160.000,00 di € per il rifacimento delle ex docce del campeggio per una piccola struttura commerciale, in assenza di un preciso progetto complessivo per il nostro lungo lago e per le altre strutture presenti, tra le quali l’attuale area feste.

Facciamo anche due conti: quando il Comune rientrerà dal proprio investimento, da precisare che tale opera prevede solo la realizzazione del manufatto.

Una struttura che potrebbe valere un canone annuo di locazione pari ad € 16/18.000,00, di conseguenza il Comune rientrerà dal suo investimento tra dieci anni sempre che si trovi il conduttore e che lo stesso sia regolare nel pagamento dei canoni di locazione.

Ci domandiamo: non avevamo altre priorità rispetto a questo investimento sia in opere sul lungo lago che in opere viabilistiche legate allo stesso?

A noi sembra che questa maggioranza non abbia alcun progetto o visione del Gavirate del futuro, ma continui a navigare a vista.

Non abbiamo avuto la possibilità di discutere, di riflettere nelle sedi Istituzionali di questo argomento visto che il Signor Sindaco ce l’ha negato, quindi siamo costretti a farlo attraverso la stampa.

Noi riteniamo che il Consiglio Comunale dovrebbe essere investito per discutere di argomenti programmatici e di interesse per tutti i cittadini, per il futuro del nostro territorio e non solo per le deliberazioni obbligatorie per legge.

Progetti, visioni e proposte per il futuro della nostra bella Gavirate dovrebbero essere sempre discusse in Consiglio Comunale. Non le faremmo certo del male, anzi il confronto, le riflessioni e le proposte sono il sale della democrazia e sono le uniche che possono riavvicinare i cittadini alla politica e all’amministrazione cercando così di colmare la forte distanza che oggi emerge tra i cittadini e i loro rappresentanti.

Allora servono idee, progetti per il nostro lungo lago ma soprattutto condivisione, partecipazione solo in questo modo potremo centrare importanti obiettivi sul piano ambientale, culturale e turistico e aiutare così le Associazioni, le attività che con impegno e dedizione operano sul nostro territorio.

Il Gruppo Consiliare

Per Gavirate, Groppello, Oltrona e Voltorre.