Il comune “stoppa” i futuri cantieri di Open Fiber

Il Comune di Varese ha disposto il blocco per i futuri cantieri per l’installazione della fibra ottica fino a quando non saranno stati risolti i problemi legati al dissesto stradale in corrispondenza dei cantieri attivi in questo momento o già terminati da Open Fiber, la società che sta installando la rete ultra veloce a Varese.

La nota del Comune precisa che: «L’amministrazione non rilascerà le ordinanze viabilistiche per i futuri cantieri fino a quando non saranno fornite le dovute garanzie in merito al ripristino ottimale delle strade al termine dei lavori». E aggiunge che: «In queste ore inoltre, i tecnici del Comune insieme alla Polizia locale stanno effettuando una serie di controlli nei cantieri già in opera per verificare la corretta esecuzione dei lavori, anche in merito al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Nella giornata di ieri sono state contestate 4 sanzioni».

«Crediamo fortemente nell’investimento in innovazione legato alla banda ultra larga – Ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Allo stesso tempo però, bisogna rispettare Varese e i suoi cittadini senza esporli a disagi sproporzionati. I lavori per l’installazione devono essere eseguiti a regola d’arte e purtroppo nelle ultime settimane ci sono giunte troppe segnalazioni. Per questo chiediamo all’azienda di agire immediatamente per ripristinare le condizioni ottimali delle strade dove i lavori sono già stati eseguiti. Senza questo presupposto ci vediamo costretti, nell’interesse dei cittadini e dei quartieri, a bloccare fino a quel momento i futuri cantieri”.