Il concerto di Brunori Sas a Varese è rinviato

Il concerto di Brunori Sas è stato annullato. L’appuntamento di questa sera, giovedì primo marzo, al Teatro di Piazza Repubblica è stato rinviato.

Le motivazioni sono logistiche: la Prefettura di Genova, città in cui ieri sera ha fatto tappa il tour di Brunori Sas, ha disposto il fermo obbligatorio per i mezzi pesanti su autostrade e strade fino alle 24 di stasera. I camion con tutto il materiale necessario per l’allestimento dello spettacolo quindi non possono partire e lo spettacolo di questa sera è stato annullato.

Lo spettacolo “Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza” è rimandato al 28 aprile 2018, alle 21.

BIGLIETTI

I biglietti acquistati per la data di stasera restano validi per la data del 28 aprile 2018. Coloro che vogliono chiedere il rimborso del biglietto possono farlo da lunedì 5 marzo a martedì 20 marzo, e non oltre, secondo le modalità indicate dal punto vendita in cui lo hanno acquistato (anche online).