Concerto per la Pasqua

Sabato 24 marzo alle ore 21.00 presso la Basilica San Giuseppe a Seregno in occasione del concerto per la Santa Pasqua, la filarmonica Ettore Pozzoli diretta da Mauro Bernasconi ed il Coro Modusnovi Ensemble diretto da Gianfranco Freguglia eseguiranno in prima mondiale lo Stabat Mater di Silvano Scaltritti per Coro e Orchestra.

La composizione sarà introdotta da una presentazione appositamente scritta da Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano.

Nel corso della serata, sempre di Scaltritti, verranno eseguiti altri due brani: Ave Maria per tenore e orchestra e la canzone dal titolo “un nuovo mondo” per tenore, coro e orchestra.

Ingresso libero