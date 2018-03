Concluso il sottopassaggio di via Battisti, a breve l’apertura

Manca poco ormai all’apertura al transito del sottopassaggio che Trenord sta realizzando tra Venegono Superiore e Inferiore, su via Cesare Battisti.

In questi giorni è stata completata la prima fase dell’asfaltatura, verrà posato a breve l’ultimo strato di copertura bituminosa. Vanno infine sistemate le due rotatorie, rispettivamente su via Battisti e su via Diaz, completata la segnaletica orizzontale e verticale poi la strada potrà essere aperta.

La realizzazione del sottopasso veicolare e di una pista ciclopedonale in sostituzione del passaggio a livello era iniziata un anno e mezzo fa – Il cantiere è stato aperto a febbraio del 2017 – ma se ne parla da tempo, e non senza qualche malumore.

L’opera è infatti il primo passo verso la chiusura dei due passaggi a livello di Venegono Superiore, un altro tassello del piano su cui Ferrovienord si sta impegnando con molti interventi.

A partire dall’attivazione della Saronno-Seregno (nel dicembre 2012) sono stati chiusi complessivamente 25 passaggi a livello in diversi Comuni. Altre opere analoghe sono in corso e altre sono previste nel nuovo Contratto di Programma firmato con Regione Lombardia a luglio 2016.