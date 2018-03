Concorso di poesia “Giacomo Ascoli”: premiazione alla Dante

Domani, venerdì 23 marzo, alle 20,30 nell’Aula Magna della scuola media “Dante Alighieri” ci sarà la premiazione della settima edizione del Concorso di Poesia “Giacomo Ascoli”, quest’anno dedicato alla “gioia”.

Sono in tutto 438 le poesie prodotte dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Varese 5, e tra queste 29 saranno quelle premiate, a giudizio di una giuria “tecnica” presieduta da Maria Rosa Rossi, dirigente del plesso, e composta da giornalisti, insegnanti e volontari della Fondazione Giacomo Ascoli ( Tam Baj – Dirigente scolastico ,docente nei Corsi per volontariato Fondazione Ascoli e referente per la scuola in ospedale,Angela Roscini – insegnante ideatrice del Concorso,Lidia Munaretti – insegnante, Giancarlo Francesconi – insegnante, Monica Toso – giornalista,Patrizia Bagatin – insegnante e volontaria Fondazione Ascoli, Davide Maffei – volontario Fondazione Ascoli,Antonina Ventura – insegnante, Chiara Bellifemine – giornalista, Mariuccia Nisolli – insegnante e volontaria Fondazione Ascoli, Rossella Di Maggio – insegnante e assessore).