Confapi, continua il progetto sportello unico del lavoro

Confapi Varese riconferma per il 2018 lo Sportello unico lavoro. Istituito nel marzo del 2015, grazie a un accordo con l’Unione provinciale enti locali di Varese (UPEL) e i comuni di Induno Olona, Azzate, Malnate, Solbiate Olona e Turate, il progetto punta a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territori, fornendo a cittadini e aziende un servizio completo e gratuito di assistenza giuridica, amministrativa, fiscale e tributaria.

Il cittadino potrà usufruire di una serie di servizi di informazione gratuita che lo aiuteranno nella ricerca della prima occupazione o nel reinserimento nel mondo del lavoro. Si va dalla consulenza informativa a quella orientativa, dalla consultazione delle opportunità lavorative private e pubbliche all’inserimento del proprio curriculum vitae nella banca dati dello sportello.

Lo sportello lavoro metterà a disposizione tutti gli strumenti per la ricerca di lavoro e personale specificatamente formato in grado di dare risposte competenti alle diverse problematiche.

Le imprese potranno avere una prima consulenza in ambito giuridico amministrativo, fiscale tributario, delucidazioni sui finanziamenti e fondi di formazione, oltre a tutte le opportunità per la ricollocazione e riqualificazione del personale.

I RISULTATI NEL CORSO DELL’ANNO

Nel corso dell’anno, su 225 accessi allo sportello, il 2% si è ricollocato autonomamente dopo aver acquisito gli strumenti necessari per riproporsi sul mercato del lavoro, il 28% ha effettuato colloqui presso le aziende del territorio varesino e il 4% ha trovato lavoro presso le aziende associate Confapi.