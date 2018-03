Prima conferenza dei capigruppo alla Camera

Si è riunita in Parlamento la prima Conferenza dei capigruppo della Camera dei Deputati. Si tratta di un organo presieduto dal presidente della Camera, in questo caso dal neo eletto Roberto Fico, con l’obiettivo di fissare e organizzare lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni.

È in questa sede che viene definita la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la predisposizione del programma e del calendario dei lavori dell’Assemblea.

I capigruppo alla Camera sono stati appena nominati. Sono: Graziano Delrio per il Pd, Federico Fornaro per il gruppo Misto, Mariastella Gelmini per Forza Italia, Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giulia Grillo per il M5S, e Fabio Rampelli per Fratelli d’Italia.