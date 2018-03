Conferenza sulla violenza di genere all’Ite Tosi

Giornata di riflessione sulla violenza all’Ite Tosi di Busto Arsizio. Nell’aula magna dell’istituto di Viale Stelvio si parla questa mattina, lunedì 12 marzo, di “Violenza di genere tra le mura domestiche”. L’incontro rientra nel progetto “ Le giornate della legalità al Tosi” un percorso ampio, che si pone come focus la formazione di cittadini sempre più responsabili e consapevoli del proprio ruolo attivo nella società civile.

La mattinata, grazie all’intervento di esperti del settore ( Associazione Auser Filo Rosa, CAV, forze dell’ordine e Magistratura ) e di una testimonianza diretta, si propone di analizzare e far riflettere sul crescente fenomeno della violenza sulle donne, perpetrata principalmente nell’ambito familiare, trattando , in particolare, aspetti psicologici e sociali ed evidenziando problematiche giuridico-legali.

Per la realizzazione dell’incontro, il gruppo tutor ha predisposto materiali di supporto ( video interviste, slide, video di youtube ecc.) che saranno condivisi con tutti i docenti e gli studenti dell’Istituto , al fine di coinvolgere tutte le classi in un successivo dibattito / approfondimento sul tema trattato: gli studenti presenti ( 2 per classe ) avranno il compito di riferire ai propri compagni quanto ascoltato, facendosi così “ambasciatori” della legalità , secondo modalità di peer education.